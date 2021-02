Covid: passeggiata notturna 'influencer' da postare, multato

Camminava scalzo, a torso nudo, parlando ad alta voce al cellulare e si riprendeva, per dare consigli ai suoi followers su Instagram. Almeno questa è la giustificazione fornita ai poliziotti delle Volanti di Ancona da un 36enne notato dagli agenti verso le 23 in Corso Carlo Alberto. E' stato avvicinato e identificato. Alla richiesta dei polizziotti di spiegare i motivi della passeggiata notturna, anche in violazione delle norme anti-Covid sul coprifuoco, il 36enne, con numerosi precedenti di Polizia, ha detto di essere un influencer e che stava registrando consigli per i suoi numerosi followers, che poi avrebbe postato sul social.

L'influencer è stato denunciato per aver violato le norme anticovid e sanzionato: è ritornato a casa e ha detto che avrebbe fatto altre riprese la mattina perché alla luce del giorno i followers lo avrebbero visto meglio. (ANSA).