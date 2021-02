Comuni: Pesaro, Fiab conferma cinque bike smiles

Pesaro si conferma tra i comuni italiani più attenti alle esigenze di chi si muove a piedi o in bici e conquista i 5 "bike smiles" della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). L'annuncio questa mattina durante la cerimonia online di Comuni Ciclabili, appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta per premiare le Amministrazioni più virtuose in termini di mobilità sostenibile. Tra queste, Pesaro. "I temi della sostenibilità escono rafforzati dall'emergenza Covid-19 - ha detto il sindaco Matteo Ricci -. Abbiamo bisogno di ripensare il nostro modo di vivere con città sempre più verdi, spaziose e con nuove opportunità, anche per le aree interne".

"In questa fase, spingere sulla bicicletta e sulla mobilità alternativa e sostenibile è un dovere per tante città. - ha aggiunto Ricci - Gli incentivi dati sono stati positivi, perché possono aiutare un cambio ulteriore della mobilità dei territori. Abbiamo bisogno di ripensare anche la mobilità delle nostre città". "La bicicletta può essere il mezzo più comodo, meno costoso e più sicuro. - ha sottolineato il sindaco - Dobbiamo continuare ad investire sulle ciclabili, fondamentale che una parte del Recovery Plan vada per la trasformazione sostenibile delle città e della mobilità alternativa".

La politica della bicicletta viene adottata da Pesaro ormai da anni e, conclude il sindaco, "continueremo a spingere in questa direzione". (ANSA).