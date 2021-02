Incidenti stradali: autotreno tampona bus a Osimo, feriti

(ANSA) - OSIMO, 09 FEB - I vigili del fuoco stanno intervenendo a Osimo (Ancona), in via dell'Industria, lungo la SS16 Adriatica, per un incidente stradale. Per cause da accertare un autotreno dopo aver tamponato un autobus e finito lungo il fosso adiacente alla strada. L'autista dell'automezzo pesante, che è stato estratto dalle lamiere, e alcune persone che si trovavano all'interno dell'autobus, sono state trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale di Torrette di Ancona. L'area dell'intervento e stata successivamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto oltre ai Sanitari del 118 anche i Carabinieri, i Vigili Urbani ed il personale dell'Anas. La SS16 è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni (km 311,700). L'intervento è ancora in atto. (ANSA).