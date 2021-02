Trasporti: Marche,sciopero e sit-in ad Ancona lavoratori Tpl

Grande partecipazione al presidio sotto la Prefettura di Ancona dei lavoratori del trasporto pubblico locale che oggi hanno scioperato per quattro ore, dalle 11.30 alle 15,30. Lo sciopero, che ha registrato nelle Marche un'alta adesione, è stato promosso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Faisa Cisal e Ugl per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da tre anni. Oggi i sindacati hanno anche incontrato il vice prefetto per illustrare le ragioni della protesta e le difficoltà del settore in questo periodo di pandemia; è stato chiesto anche di sollecitare l'apertura del tavolo di trattativa con le aziende e con le associazioni Astra, Anav e Agens. (ANSA).