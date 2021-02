Scuola: da Regione Marche 2 mln per impianti ventilazione

(ANSA) - ANCONA, 08 FEB - Marche prima regione a intervenire a livello strutturale sull'areazione e sanificazione nelle scuole. Lo annuncia l'assessore Francesco Baldelli con delega all'Edilizia scolastica. La Giunta regionale ha approvato lo schema per attivare il contributo a favore di Comuni e Province destinato all'installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica finalizzati al ricambio d'aria, ma anche di sanificazione. Previsto un primo finanziamento da 2 milioni di euro per migliorare la qualità e la sicurezza degli ambienti che ospitano gli studenti marchigiani. La delibera prevede la richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali (Cal), l'organo consultivo che coordina i rapporti tra Regione ed Enti locali, sullo schema che contiene anche i criteri di ripartizione del contributo destinato a Comuni e Province.

"La Regione - osserva Baldelli - ha mantenuto la promessa fatta e, con concretezza e determinazione, ha impegnato risorse e avviato l'iter in tempi celeri, studiando e preparando l'intervento in sole tre settimane dopo l'annuncio dato il 18 gennaio scorso. Ora attendiamo il parere del Cal, che dovrebbe arrivare in 3 giorni, e poi provvederemo alla pubblicazione del bando. In tal modo, daremo la possibilità di intervenire sugli immobili scolastici di Comuni e Province, un compito non di competenza regionale ma che abbiamo ritenuto doveroso svolgere dopo aver constatato l'inadeguatezza degli interventi del governo sulla sicurezza delle aule scolastiche".

"I banchi a rotelle finiti in soffitta - continua Baldelli - sono stati purtroppo l'emblema di sprechi e ritardi, rivelandosi soluzioni inadatte per far ripartire la scuola in presenza e in sicurezza, senza peraltro risolvere la questione alla radice. La Regione Marche ha deciso invece di intervenire concretamente per affrontare in maniera strutturale il problema della salubrità e della sicurezza degli spazi destinati ai nostri ragazzi e agli operatori scolastici". (ANSA).