Incidenti stradali: morte Pistoor, camionista patteggia

(ANSA) - ANCONA, 08 FEB - Patteggia l'autista del camion che causò il decesso di Huub Pistoor, 56 anni, ingegnare informatico olandese residente ad Osimo, morto schiacciato dal rimorchio del mezzo pesante. Pistoor perse la vita il 29 marzo 2019 ad Agugliano, in via dell'Industria. Il rimorchio del mezzo pesante si sganciò mentre era in marcia e travolse l'auto dell'ingegnere che morí sul colpo. Questa mattina si è tenuta l'udienza preliminare nei confronti del camionista moldavo che era alla guida, Luchian Valeri, accusato di omicidio stradale. Ha patteggiato ad un anno e tre mesi, pena sospesa. Sospesa la patente per un anno. (ANSA).