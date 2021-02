In primavera a Jesi mostra su Raffaello e umanista Colocci

(ANSA) - JESI, 08 FEB - Rimandata a causa del Covid, si terrà nella primavera 2021 la mostra dei Musei Civici di Palazzo Pianetti di Jesi dedicata il cinquecentenario della scomparsa di Raffaello Sanzio. L'esposizione, attraverso documenti originali e l'utilizzo di tecnologie digitali, vuole mettere in luce i rapporti tra l'artista urbinate e l'umanista jesino Angelo Colocci, punto di riferimento a Roma per artisti, antiquari e poeti.

Ad accendere i riflettori sulla mostra, è un cortometraggio girato in questi giorni in città, tra i vicoli del centro storico e la Casa Museo della famiglia Colocci. Realizzato dalla casa di produzione jesina SubwayLab, il video vede come interpreti Mauro Casciari, Fabrizio Bartolucci, Enrico Marconi, Giulia Carnevali, Andrea Caimmi, Lucia Palozzi e Francesco Mattioni, riprese a cura di Andrea Antolini, Diego Morresi e Alessandro Tarabelli, Leonardo Martellini e Alessandro Tesei.

L'esposizione, dal titolo "Raffaello e Angelo Colocci.

Bellezza e scienza nella costruzione del mito della Roma antica", sarà curata da Giorgio Mangani, Francesco Di Teodoro, Ingrid Rowland, Vincenzo Farinella e Paolo Clini: unisce documenti originali alle tecnologie digitali innovative che creeranno reinterpretazioni multimediali della Stanza della Segnatura e in particolare dell'affresco della Scuola di Atene dove Raffaello rappresentò tra le figure centrali lo stesso umanista, nelle sembianze di un uomo barbuto con un cappello esotico e con il cosmo nella mano destra. (ANSA).