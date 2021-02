Covid, nelle Marche +7 ricoverati, sono 609

(ANSA) - ANCONA, 08 FEB - Aumentano i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: sono 609, +7 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 73 (-1), quelli in area semi intensiva 155 (invariato su ieri), quelli in reparti non intensivi 381 (+8). Dieci i dimessi nelle ultime 24ore secondo i dati del Servizio Sanità della Regione. Gli ospiti di strutture territoriali sono 206, le persone nei pronto soccorso, tecnicamente non comprese tra i ricoverati, 35. Salgono i positivi in isolamento domiciliare da 7.023 a 7.060, gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sono 7.669. Le persone in quarantena per contatti con contagiati scendono invece da 14.737 a 14.335, di cui 4.317 con sintomi, operatori sanitari 466. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 48.593. (ANSA).