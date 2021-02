Covid, in 60 in un bar ad Ancona, chiuso 5 giorni

(ANSA) - ANCONA, 07 FEB - Controlli rafforzati, come tuti i fine settimana, nel primo week end delle Marche tornate in zona gialla , disposti dal questore di Ancona. Sono stati svolti congiuntamente da Polizia di Stato, cani poliziotto antidroga, Carabinieri e Polizia Municipale. Scesi in campo anche agenti della Squadra Mobile e della squadra amministrativa della polizia amministrativa e sociale della Questura. Contestata la violazione della normativa anti covid al titolare di un un bar in via Flaminia dove sono state trovate oltre 60 persone all'interno del locale, che può riceverne solo 46. Una quindicina di avventori ha cercato di eludere il controllo nascondendosi in bagno. Il locale era stato già in passato sanzionato, sempre dai poliziotti della squadra amministrativa, per la stessa violazione. All'interno del bar non veniva rispettato il distanziamento sociale. E' stato chiuso dalla Polizia per 5 giorni. I controlli sono proseguiti in città e in zona porto senza riscontrare anomalie, nonostante il notevole afflusso di persone. In centro sono stati controllati altri 3 bar. (ANSA).