Open Australia: inizio in salita per Paolini e Trevisan

Partenza in salita per Jasmine Paolini e Martina Trevisan agli Australian Open di tennis. Il sorteggio del primo turno infatti non è stato proprio benevolo: Paolini (n. 97 del mondo) è stata abbinata alla ceca Karolina Pliskova, n.6 del ranking e del seeding. La 28enne ex regina del tennis mondiale, è stata semifinalista nell'ultima edizione.

Sarà un osso durissimo per la 25enne toscana, alla terza volta sul cemento di Melbourne Park, dove non ha mai vinto un match né di qualificazioni né di main draw.

Non è andata particolarmente bene nemmeno a Martina Trevisan (n.86), sorteggiata con la russa Ekaterina Alexandrova (33). Sorteggio comodo invece per Camila Giorgi, (n.76) che debutta contro la kazaka Yaroslava Shvedova (1432). Per l'esperta Sara Errani (131) c'è la cinese Qiang Wang (34). Infine Elisabetta Cocciaretto (132) ha pescato la tedesca Mona Barthel (233).

