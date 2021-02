Giornata raccolta Farmaco, anche a Pesaro in 43 farmacie

Anche quest'anno si farà la Grf - Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 9 a lunedì 15 febbraio. A Pesaro e provincia, la Raccolta si svolgerà in 43 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti, fuori dalle farmacie solo sabato 13 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 30 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l'edizione del 2020, erano state raccolte circa 4mila confezioni di farmaci (pari a un valore di 25mila euro) che hanno aiutato 1.300 ospiti di 28 enti.

Nelle oltre 5mila farmacie che aderiscono in tutta Italia (riconoscibili perché espongono la locandina dell'iniziativa e il cui elenco è consultabile su www.bancofaramceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (541.175 nel 2020, pari a 4.072.346 euro) saranno consegnati a oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali. L'invito ai cittadini è a recarsi in farmacia per donare un farmaco. (ANSA).