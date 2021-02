Rapinarono anziano in treno: vanno in carcere in tre

(ANSA) - ANCONA, 05 FEB - All'alba di oggi, a Faenza (Ravenna) e Forlì, i carabinieri della Compagnia di Ancona, coadiuvati dai colleghi del luogo, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Forlì a carico di tre 25enni, un ragazzo e due ragazze, già condannati per una rapina commessa il 30 maggio 2015 ai danni di un 73enne anconetano su un treno regionale diretto da Piacenza ad Ancona. L'uomo stava viaggiando con la moglie, quando i tre giovani con un cane al seguito avevano preso posto in prima classe, posizionando l'animale vicino al 73enne. Quest'ultimo aveva prima tentato di allontanarlo educatamente, poi aveva invitato una delle ragazze a spostarlo. Lei aveva cominciato ad inveire per poi aggredire fisicamente, insieme agli altri due, l'anziano che al termine della colluttazione si è ritrovato senza il borsello che aveva tracolla, contenente denaro ed effetti personali del valore di 3.500 euro. La scena era avvenuta sotto gli occhi del capotreno, i tre, approfittando dell'arrivo del convoglio nella stazione di Forlì, si erano dileguati. Il 73enne li ha denunciati ai carabinieri di Collemarino di Ancona, che avevano identificato i tre, dopo avere accolto varie testimonianze. Il processo celebrato presso il Tribunale di Forlì si è concluso il 15 marzo 2017, con la condanna in primo per tutti alla reclusione di 3 anni, alla pena pecuniaria di 1.000 euro ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per rapina aggravata in concorso.

Recentemente la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì e per i tre arrestati si sono aperte le porte delle carceri di Ravenna e Forlì. (ANSA).