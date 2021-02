Foibe: Marche, Consiglio celebra Giorno del Ricordo 9 febbraio

(ANSA) - ANCONA, 04 FEB - Celebrazione del "Giorno del Ricordo", in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, il 9 febbraio prossimo in Consiglio Regionale.

La seduta aperta è stata convocata dal presidente dell'Assemblea Dino Latini che la aprirà con il suo intervento.

A seguire gli interventi di due rappresentanti dell'Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia (Anvgd) Franco Rismondo (presidente del comitato provinciale di Ancona), e Orazio Zanetti Monterubianesi (presidente del Comitato Marche sud).

Chiuderà la prima parte della seduta il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti.

La parte centrale del programma prevede l'esibizione musicale con fisarmonica e sassofono sulle note di Sperling, Iturralde e Pansera e la lettura artistica "Ciò che non puoi togliere dal cuore: Ulisse, il ricordo, la storia" a cura di Cesare Catà. Poi verrà presentato il progetto dell'Iss Polo 3 di Fano, come vincitore del 2/o premio del Concorso nazionale "10 febbraio" promosso dal Ministero dell'Istruzione; e vi saranno le testimonianze di due esuli istriani, Piero Tarticchio e Livilla Sivocci. Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli.

Al termine della sessione dedicata al Giorno del Ricordo, l'Aula proseguirà i lavori in seduta ordinaria con le interrogazioni e le proposte di mozione iscritte all'ordine del giorno. (ANSA).