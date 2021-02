Covid: Marche sicure, finora 242mila test, 1.237 positivi

(ANSA) - ANCONA, 04 FEB - Nell'ambito dell'operazione di screening "Marche sicure" , ieri, 3 febbraio, nell'Area Vasta 3 di Macerata (località di Corridonia e Sarnano) sono stati effettuati 1.694 test con 2 casi positivi. Lo comunica la Rgione. Dall'inizio del programma, avviato dalla Regione Marche per il controllo della diffusione e il tracciamento dell'epidemia da SARS-CoV-2 e l'individuazione degli asintomatici positivi, gratuito e su base volontaria, hanno aderito 242.047 persone; individuati 1.237 positivi. La percentuale di positività è pari allo 0,5%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare.

Oggi dalle 8 alle 20 a Corridonia prosegue lo screening di massa nella Tensostruttura in via Enrico Mattei. Possono fare il tampone i cittadini dei Comuni di Corridonia, Appignano, Loro Piceno, Mogliano, Petriolo, Urbisaglia. A Sarnano anche oggi dalle 14 alle 20 nel Palazzetto dello sport in via del Colle potranno usufruire del servizio gli abitanti di Sarnano, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Sant'Angelo in Pontano.

La Regione ricorda che tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico Ata possono recarsi nei punti già operativi sul territorio regionale dello screening "Marche Sicure" per effettuare i tamponi rapidi prima e durante il rientro in presenza nelle scuole superiori. (ANSA).