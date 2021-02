Covid: Marche, ricoveri salgono a 605 (+2),76 Intensiva (+8)

(ANSA) - ANCONA, 04 FEB - E' tornato a salire nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19 nelle ultime 24ore (605, +2) soprattutto per il balzo di degenti in Terapia intensiva (76, +8). Ciò è avvenuto nonostante l'alto numero di dimessi (36) nell'ultima giornata. Sono invece risultati in diminuzione i ricoveri in Semintensiva (151 (-1) e in reparti non intensivi (378, -5). Il Servizio Sanità della Regione evidenzia anche che si è assottigliato il numero degli assistiti nei pronto soccorso (tecnicamente non ricoverati), da 23 a 17 (-6). In calo i positivi in isolamento domiciliare (7.507, -243) mentre aumentano le quarantene per contatto con contagiati (14.910, +12). I guariti salgono a quota 46.774 (+706). (ANSA).