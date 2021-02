Scuola: Monte Roberto si veste di blu per dire no a bullismo

(ANSA) - MONTE ROBERTO (ANCONA), 03 FEB - La scuola di Monte Roberto (Ancona) si illumina di blu per dire no al bullismo.

L'iniziativa del Comune, condivisa con quelli di Castelbellino e San Paolo di Jesi e con l'Istituto comprensivo "B. Gigli", nell'ambito del progetto "Siamo Pari", utilizza il colore simbolo dell'anti-bullismo per sensibilizzare i giovani sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza. Il plesso A dell'edificio scolastico, frequentato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado 'G. Pascoli', sarà illuminato di blu per l'intera settimana, fino al 7 febbraio. Il progetto coinvolgerà ragazzi e genitori con incontri sul tema (previsto anche un webinar gratuito dal titolo "Contrastare il bullismo, il Cyberbullismo e i pericoli della rete", con Marco Maggi, il 5 febbraio alle ore), mentre sabato 6 febbraio gli studenti andranno a scuola vestiti di blu per dire no al bullismo.

