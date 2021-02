Musei: riaprono quelli civici di Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 03 FEB - Si riaccendono le luci sul patrimonio storico-artistico di Ascoli Piceno, con la riapertura dopo tre mesi della Pinacoteca Civica e del Forte Malatesta con il Museo dell'Alto Medioevo. Si riparte con alcune novità, tra queste l'iniziativa: "L'arte di venerdì". Si inizierà il prossimo 5 febbraio presso la Pinacoteca Civica con una visita guidata, a cura del prof. Stefano Papetti, dal titolo "Giovanna Garzoni: la signora del Barocco". Per garantire la massima sicurezza per il personale e i visitatori sono stati organizzati due turni: il primo alle ore 17:30 e il secondo alle ore 18: 00.

Potranno accedere solo 10 persone alla volta. Obbligatoria la prenotazione al numero 0736 298213. Per maggiori informazioni su giorni, orari e biglietti d'ingresso alle due strutture museali, è possibile consultare la pagina FB di Ascoli Musei. (ANSA).