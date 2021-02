Monossido da bracieri, coppia e quattro figli in ospedale

Un'intera famiglia - padre, madre e quattro figli minorenni - è rimasta intossicata a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all'interno di un'abitazione a Monte Porzio (Pesaro Urbino): tutti i componenti del nucleo famigliare, di origine straniera, sono stati portati in ospedale a Fano per gli accertamenti e le cure del caso. Dopo una segnalazione al 118, forze dovuta al malore accusato da uno dei membri della famiglia, sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco: le esalazioni si sarebbero sprigionate da due bracieri posizionati per riscaldare l'abitazione. Più gravi le condizioni dei due adulti per i quali sarà necessario il trattamento in camera iperbarica; (ANSA).