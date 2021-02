Covid: Marche, -9 ricoveri (603), invariati Intensiva (68)

(ANSA) - ANCONA, 03 FEB - In calo nell'ultima giornata i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: da 612 a 603 (-9). Invariato i numero dei ricoverati in Terapia intensiva (68), in aumento quello dei degenti in Semintensiva (152, (+2) e in calo nei reparti non intensivi (383, -11). Sono 30 le persone dimesse nelle ultime 24ore. Emerge dall'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione. Stabile il numero di ospiti di strutture territoriali (224), quattro in meno gli assistiti nei pronto soccorso (23). In aumento sensibile i positivi in isolamento domiciliare (8.353, +284) mentre calano le persone in quarantena per contatto con contagiati (14.892, -160). I guariti ora sono 46.068, +726). (ANSA).