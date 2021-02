Incendio in una palazzina, 4 abitazioni inagibili,12 evacuati

Quattro appartamenti inagibili, 12 persone evacuate, due residenti soccorsi dai sanitari di cui uno trasportato al pronto soccorso per intossicazione da fumo. Sono le conseguenze di un incendio divampato ieri sera, verso le 21, all'interno di un appartamento in una palazzina a Petriano (Pesaro Urbino): il fumo causato dalle fiamme si è propagato nei piani superiori, rendendo necessario evacuare le relative abitazioni. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha spento l'incendio, procedendo alle operazioni di messa in sicurezza. Due le persone che hanno ricevuto cure mediche: per una di loro si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso per ulteriori accertamenti e cure. (ANSA).