Covid, Acquaroli, più sintomatici, non allarme ma attenzione

(ANSA) - ANCONA, 02 FEB - "Per gli amanti delle statistiche, ieri avevamo detto che la settimana scorsa si era chiusa bene, con meno 20 casi positivi sintomatici sulla precedente. Oggi, per la prima volta dopo tanto tempo, registriamo il dato del primo giorno della settimana che fa notare un incremento rispetto alla precedente: più 5 casi sintomatici. La scorsa erano 33 e questa 38. Il numero dei sintomatici infatti è, tra gli altri, il dato di riferimento per il calcolo dell'indice Rt.

Un incremento, quello registrato oggi, che non deve allarmarci ma che va visto con la massima attenzione". Così su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. (ANSA).