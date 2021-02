Scuola, screening Pesaro si estende a nidi e scuole infanzia

(ANSA) - PESARO, 01 FEB - Si amplia al personale dei Servizi Educativi l'operazione "Scuole sicure" promossa dal Comune di Pesaro e in corso per le scuole secondarie di secondo grado.

Mercoledì 3 febbraio, dalle 16 alle 17:30, la palestra dell'istituto Bramante-Genga (Campus di via Nanterre) ospiterà lo screening Covid-19 per educatrici, insegnanti, ausiliari e cuochi: 345 le persone interessate tra dipendenti comunali e lavoratori delle cooperative di 13 nidi e 13 scuole d'infanzia di Pesaro che potranno sottoporsi a test rapido antigenico gratuito su base volontaria. Secondo l'assessore ai Servizi educativi Giuliana Ceccarelli e l'assessore al Personale e alla Salute e amministrazione Mila Della Dora, "l'operazione 'Scuole Sicure' si amplia a educatrici, maestre d'infanzia e collaboratori per garantire maggior sicurezza al personale che opera nella fascia d'età tra 0 e 6 anni e alle famiglie della città". Intanto lo screening prosegue per le scuole superiori (studenti e personale scolastico) domani e mercoledì: domani 2 i test sono in programma al Campus, Santa Marta e Mengaroni; il 3 febbraio al Campus, Cecchi e Mengaroni.

L'iniziativa "Scuole sicure" è promossa dal Comune di Pesaro insieme ad Ail Pesaro, Croce Rossa, Protezione Civile, Aspes.

(ANSA).