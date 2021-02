Marche Teatro non si ferma e continua a lavorare a porte chiuse. Ad Ancona, questa settimana il regista e attore Arturo Cirillo prova al Teatro Sperimentale il riallestimento di Orgoglio e Pregiudizio, adattamento dell'omonimo capolavoro di Jane Austen, al Teatro delle Muse la Compagnia marchigiana Duo Kaos sta lavorando alla performance di circo contemporaneo La memoria dell'acqua mentre a Villa Nappi a Polverigi (altra sede di Marche Teatro) è in residenza creativa l'artista marchigiana Lucia Mauri per lavorare al progetto Fuoricampo. Arturo Cirillo in Orgoglio e Pregiudizio farà una settimana di prove in attesa di ripartire al più presto in tournée nei migliori teatri italiani. Duo Kaos, formato da Giulia Arcangeli e Luis Paredes, sta lavorando alla performance La memoria dell'acqua, un primo studio della quale è stato già presentata in live streaming dalle Muse nel dicembre scorso nell'ambito del progetto "Marche Accende". Infine da oggi al 15 febbraio la danzatrice e coreografa Lucia Mauri è ospite a Villa Nappi a Polverigi per una residenza creativa finanziata da Mibact e Regione Marche. Infine sta lavorando a pieno ritmo nel complesso del Teatro delle Muse di Ancona il Museshop, originale showroom dove si possono acquistare manufatti teatrali originali realizzati dai laboratori di sartoria e scenotecnica del Teatro: materiali e oggetti di scena, bozzetti, foto, disegni firmati dagli scenografi e dagli artisti che, negli anni, hanno collaborato con Marche Teatro; gadget divertenti, lampade realizzate con i fari teatrali, shopper tutte diverse create dalla sartoria, ma anche cerchietti, maschere e altre curiosità dal mondo dello spettacolo. (ANSA).