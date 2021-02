Covid: Marche, +6 ricoveri (607), invariati Intensiva (72)

(ANSA) - ANCONA, 01 FEB - Nell'ultima giornata è salito il numero di ricoveri nelle Marche per Covid-19, passato da 601 a 607 (+6): restano invariati i dati della Terapia intensiva (72) e Semintensiva (151) mentre crescono i degenti nei reparti non intensivi (384, +6). Il Servizio sanità della Regione comunica che nelle ultime 24ore sono state dimesse 20 persone. Aumentano gli assistiti nei pronto soccorso (32, +9) e risultano in calo gli ospiti di strutture territoriali (222, -2). In diminuzione il numero di positivi in isolamento domiciliare (8.565, -92) e anche quello di persone in quarantena per contatto con contagiati (14.744, -97). In sensibile crescita i guariti (44.263, +263). (ANSA).