Covid: Acquaroli, -8 sintomatici in 7 giorni,curva si stabilizza

(ANSA) - ANCONA, 01 FEB - "La settimana appena trascorsa si è chiusa con 324 sintomatici, 8 in meno rispetto alla precedente, ciò significa che la curva si sta stabilizzando. Mi raccomando la massima prudenza, principale e vero strumento di prevenzione contro la diffusione del virus". E' la raccomandazione fatta su facebook dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, nel primo giorno in cui le Marche ritornano in fascia gialla. (ANSA).