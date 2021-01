Covid: Marche, ricoveri invariati (613),71 in Intensiva (-2)

E' rimasto invariato, a quota 613, nelle ultime 24ore il numero di ricoveri connessi al Covid-19: diminuiti i degenti in Terapia intensiva (71, -2), e in reparti non intensivi (394, -3) ma sono risultati in aumento in Semintensiva (148 (+5). Nell'ultima giornata sono stati dimessi in 33. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Il numero di ospiti di strutture territoriali resta 229 mentre due in più sono gli assistiti nei pronto soccorso (21). Continuano ad aumentare i positivi in isolamento domiciliare (8.547, 153) e le persone in quarantena per contatto con contagiati (15.348, +282). Intanto i guariti salgono a 44.010 (+696)- (ANSA).