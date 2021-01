Covid: Marche, 11 decessi in un giorno, finora 1.966

Sono 11 le persone decedute nelle ultime ore nelle Marche in correlazione alla pandemia da Covid-19: si tratta di otto uomini e tre donne tra i 70 e i 93 anni, con patologie pregresse fatta eccezione per un 72enne di Acqualagna. Il totale dei morti correlati al Covid in regione sale a 1.966. Cinque dei deceduti erano della provincia di Macerata: una 70enne e una 80enne di Civitanova Marche, un 82enne e un 87enne di Macerata, e un 93enne di Monte San Giusto.

Tre morti della provincia di Pesaro Urbino: oltre al 72enne di Acqualagna, un 91enne di Pesaro, e un 93enne di Fano. Due vittima erano del Fermano: un 73enne di Montegranaro e un 78enne di Sant'Elpidio a Mare. Infine deceduta una 87enne di Falconara Marittima (Ancona). (ANSA).