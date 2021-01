Covid: Acquaroli, contento accolte da governo nostre istanze

(ANSA) - ANCONA, 30 GEN - "Sono anche contento che il governo e il ministro abbiano tenuto in considerazione quelle erano le prerogative e le richieste che noi avevamo espresso nella scorsa settimana". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a margine della cerimonia di apertura dell'Anno giudiziario delle Marche ad Ancona, sul passaggio della regione, da lunedì, dalla zona arancione alla gialla.

"Siamo contenti perché i dati hanno dato conto sicuramente un miglioramento significativo - afferma - il che non significa, come è giusto ripetere, che la questione della pandemia sia superata: c'è un rallentamento della curva epidemiologica e quindi massima attenzione. Restiamo tutti molto responsabili rispetto ai nostri comportamenti individuali, per il resto sono anche contento - conclude - che il governo e il ministro abbiamo tenuto in considerazione quelle erano le prerogative e le richieste che noi avevamo espresso nella scorsa settimana".

