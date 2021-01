Anno Giudiziario: Sottani, inquietante criminalità minorile

(ANSA) - ANCONA, 30 GEN - "Appare inquietante la situazione della criminalità minorile, espressione di un disagio che da anni investe la regione". Così il procuratore generale delle Marche, Sergio Sottani, durante il suo intervento in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2021 nelle Marche.

"Proprio per questo - ha detto il magistrato - l'organico dei magistrati della Procura dei Minorenni del Tribunale di Ancona andrebbe aumentato, così come anche auspicato dal Csm nel corso degli ultimi anni".

"Risse, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona con autori minorenni - ha avvertito - sono segnali di una società malata che deve trovare al più presto degli anticorpi sociali e culturali, ancor prima che repressivi".

In tema di criminalità minorile, il pg Sottani ha ricordato di aver segnalato già nel 2018 come le Marche registrassero uno dei tassi più alti di nuovi utenti delle strutture assistenziali e tra questi ultimi, come più volte denunciato dagli operatori del settore, "preoccupa la percentuale di soggetti minorenni".

(ANSA).