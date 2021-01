Aborto: Aic in piazza, saldatura a destra contro diritti

(ANSA) - ANCONA, 30 GEN - "C'è una preoccupante saldatura tra la galassia ultra-cattolica e neofascista e la destra istituzionale, che ormai governa intere regioni, che ha l'obiettivo smantellare decenni conquiste sociali, a partire da quelle negate ai diritti delle donne". Lo sostiene Francesco Rubini capogruppo in Consiglio Comunale di Ancona di "Altra idea di Citta" (Aic) che ha dato vita a una conferenza stampa in piazza Roma, sulla questione aborto dopo il no della maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale alla somministrazione della pillola abortiva Ru486 anche nei consultori come prevedono le linee guida del ministero della Sanità. All'iniziativa c'era anche Loredana Galano, membro del coordinamento Aic, della Rete marchigiana donne. Insieme ad altre realtà, ha annunciato Rubini, ci stiamo mobilitando per un'iniziativa più ampia in piazza sabato prossimo. (ANSA).