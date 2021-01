Covid: prete positivo, molti religiosi in quarantena

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 29 GEN - Il coronavirus arriva nella Diocesi di Fabriano-Matelica (Ancona). Per un pranzo alla Casa del Clero cittadina, una ventina di sacerdoti, molti in pensione, sono costretti alla quarantena obbligatoria e in attesa di essere convocati per sottoporsi all'esame del tampone molecolare. Questo perché un presbitero di una parrocchia di una delle frazioni fabrianesi è risultato positivo al Covid-19. Per almeno quindici giorni, fino al 10 febbraio circa, molti fedeli vedranno la vita parrocchiale rivoluzionata. Difficoltà per le varie funzioni religiose nelle parrocchie della diocesi, si cercano sostituti fra i preti che non pranzano nella struttura diocesana. "Si cercherà di rimediare al meglio con i sacerdoti non coinvolti con la quarantena", il commento del vicario generale della Diocesi Fabriano-Matelica, Tonino Lasconi.

(ANSA).