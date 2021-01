Università: Acquaroli, 685/o Unicam orgoglio per Regione

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - "Il 685/o anno accademico dell'ateneo di Camerino è un risultato importante che inorgoglisce la città, inorgoglisce l'ateneo ma soprattutto la nostra Regione e ci rende consapevoli della nostra storia, che è una storia profonda basata su radici e valori importanti". Così il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, intervenuto questa mattina alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Camerino, che a causa delle restrizioni Covid si è svolta in via telematica. Presenti da remoto anche il presidente della Camera, Roberto Fico e il Ministro dell'Università e della Ricerca, prof. Gaetano Manfredi.

"Sicuramente avrei preferito essere in presenza, - ha ammesso Acquaroli - a portare prima di tutto la vicinanza ad un territorio che purtroppo da ormai quasi cinque anni è stato colpito da un terribile terremoto che ne ha condizionato in maniera irrimediabile la vita, la quotidianità, le aspirazioni.

Una comunità, un ateneo, - ha aggiunto - che rappresenta la forza e la capacità di reazione, è veramente un esempio per come dopo il sisma si sia riusciti a ripartire subite e a dare speranza a un territorio intero. La mia presenza avrebbe voluto essere significativa ma purtroppo ad una emergenza se ne è associata un'altra, quella della pandemia, che colpisce ancora più duramente chi era già stato colpito".

"Ma sono convinto che, - ha proseguito il governatore - come c'è stata la capacità, la determinazione, la caparbietà di reagire alla prima grande emergenza del sisma, così anche sull'esempio di chi come l'Università e la Comunità di Camerino, ha già combattuto questi terribili momenti, riusciremo a superare anche questa pandemia che tanto ci condiziona e che tanto ci rende lontani, seppure vicini".

"Voglio ricordare, oltre alla primaria funzione formativa, - ha ricordato - anche la grande funzione sociale che svolge l'ateneo di Camerino, che si sostanzia anche in una funzione economica importante sul territorio, come punto di riferimento di una comunità. Su questo si basa la grande sinergia che vogliamo costruire". "Noi vogliamo implementare la collaborazione, fare sinergia e fare squadra, - ha concluso - affinché le emergenze non vadano ad offuscare il diritto al futuro, soprattutto ad un futuro che possa essere pieno di grandi soddisfazioni". (ANSA).