Regioni:presto accordo Marche- Mibact Patrimonio immateriale

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - Si è svolto oggi a Roma, un incontro tra il Direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Mibact, Leandro Ventura e l'assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini. Al centro dei temi in dibattito l'avvio di una collaborazione che porterà ad un accordo quadro tra l'Istituto e la Regione Marche. "Si tratta di un'originale e importante iniziativa - ha spiegato Giorgia Latini - per la valorizzazione, la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e etnoantropologico della nostra Regione: la prima in Italia a sperimentare questa interessante collaborazione, che darà grande spazio ai nostri borghi e alla promozione dei territori".

"Una iniziativa che si inserisce perfettamente negli obiettivi del progetto che stiamo costruendo - spiega Latini - per valorizzare i borghi marchigiani. Un modo per sperimentare la capacità di saper connettere l'innovazione tecnologica e la tradizione culturale, la sapienza dei processi produttivi e la creatività".

"Le Marche - sottolinea l'assessore - vantano già un patrimonio museale demo-etnoantropologico unico nel panorama nazionale sia in termini di quantità, ben 56 sparsi su tutto il territorio regionale e per lo più nelle aree interne, sia in termini di qualità come rarità e originalità delle raccolte che restituiscono uno spaccato delle storie di vita quotidiana e di lavoro. Questo accordo - conclude - rappresenterà un'ulteriore opportunità per rendere più riconoscibile e quindi più visibile la nostra regione attraverso le peculiarità che la distinguono e quindi una valorizzazione anche sotto il profilo turistico.

Sappiamo, ad esempio, che l'Unesco riconosce patrimonio dell'Umanità anche la cultura immateriale di un Paese, ebbene sono sicura che le Marche potrebbero candidarsi a questo riconoscimento attraverso le forti e radicate tradizioni artigiane". (ANSA).