Droga: Fermo; 35 gr eroina e hascisc in casa, tre denunce Ps

La polizia di stato prosegue le operazioni ad alto impatto. Nei giorni scorsi ancora mirati servizi che hanno interessato l'intero territorio della provincia di Fermo ma con particolare attenzione alle località del litorale sia sotto il profilo della prevenzione dei reati che relativamente alla verifica del rispetto delle misure precauzionali e delle disposizioni normative determinate dalla pandemia. Ieri sera personale della Questura con la collaborazione di operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara ha effettuato ulteriori controlli di sicurezza nel quartiere di Lido Tre Archi disposti dal Questore. Numerosi posti di controllo sulla viabilità: identificate più di 60 persone, verifiche su oltre 30 veicoli e al ritiro di una decina di autodichiarazioni prima del "coprifuoco" delle ore 22. Solo nella sola giornata di ieri controllati più di 280 persone e 230 veicoli.

I poliziotti hanno compiuto verifiche su alcuni condomini del quartiere per accertare le sigillature di appartamenti e alla ricerca di situazioni di degrado o pericolo per la sicurezza pubblica. In un condominio un giovane straniero è tornato repentinamente in un appartamento; all'interno vi erano altri due giovani nordafricani ventenni. Uno di loro ha tanto di gettare nel wc un involucro contenente 35 grammi di eroina. In casa c'erano anche stecche di hascisc per un peso di quasi 5 gr e materiale per confezionare dosi per lo spaccio. I tre giovani sono stati accompagnati in Questura per essere identificati dalla Polizia Scientifica e denunciati all'Autorità Giudiziaria per il possesso ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata.

Nella stessa giornata di ieri, la Sezione Polizia Stradale di Fermo è stata impegnata nell'attività operativa disposta dal Servizio Polizia Stradale a livello nazionale: hanno preso parte all'operazione 20 operatori a bordo di 10 autovetture. (ANSA).