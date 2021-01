Covid: Marche, -5 ricoverati (621) e - 2 Intensiva (70)

In lieve calo (-5) i ricoveri per Covid-19 nelle Marche che passano nell'ultima giornata da 626 a 621. Lo comunica il Servizio Salute della Regione. In calo i degenti in Terapia intensiva (70, -2) e nei reparti non intensivi (401, -5) mentre risultano in aumento nel reparto di Semintensiva (150, +2). Importante il numero di dimessi che nelle ultime 24ore sono 40.

Intanto però aumentano i positivi in isolamento domiciliare (8.406, +46) e in maniera più sensibile i guariti (43.336, +371). In crescita anche il numero delle persone in quarantena per contatto con contagiati (15.391, +54; 4.431 con sintomi, 694 operatori sanitari). (ANSA).