Covid: Comune Pesaro, alta affluenza screening scuole

"Ottima partenza, con alta affluenza". Lo sottolinea il Comune di Pesaro in merito al primo giorno di screening per studenti e personale delle scuole superiori della città promosso dall'amministrazione comunale che "ha visto una buona partecipazione da parte dei ragazzi". "Un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando attivamente allo screening - commenta il sindaco Matteo Ricci, che domani mattina sarà negli istituti per fare il punto della situazione -. Al momento non sembrano esserci tamponi positivi, meglio così. Un'operazione per il rientro in classe in sicurezza, un esperimento che sia d'esempio alla Regione".

Soddisfazione per l'andamento dell'iniziativa, esprimono anche Giuliana Ceccarelli, assessore alla Crescita e Mila Della Dora, assessore al Benessere che questa mattina ha visitato i tre punti in cui sono stati effettuati i tamponi rapidi: l'istituto agrario Cecchi, il campus di via Nanterre, il liceo Mengaroni: "Gli studenti hanno dato una bellissima risposta a questa importante operazione consigliata e non obbligatori".

"Lo screening - fa sapere il Comune - coinvolge 367 classi delle scuole secondarie di secondo grado di Pesaro, 8.478 studenti, 1.117 tra docenti e personale Ata, 35 tra medici e infermieri e altri 50 volontari tra Cri e Protezione Civile"; "il primo turno si concluderà domani, 29 gennaio, quando gli screening saranno eseguiti, dalle 8:30 alle 13:30, al Campus, al Santa Marta e al Mengaroni. Il secondo turno di tamponi è previsto il 2 febbraio con i test in programma al Campus, Santa Marta e Mengaroni e il 3 febbraio al Campus, Cecchi e Mengaroni (in cui confluiranno gli studenti delle scuole del centro storico e quelli della Nuova Scuola; al liceo Marconi tutti i ragazzi del Campus)". (ANSA).