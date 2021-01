Giornata Memoria: un video su internati Camerino

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 27 GEN - Un video per il Giorno della Memoria, con l'obiettivo di informare e testimoniare, al tempo stesso, l'impegno delle istituzioni sui temi del ricordo della Shoah. Anche a Camerino furono internati italiani e stranieri ritenuti pericolosi o sospetti o appartenenti a gruppi sociali che il regime intendeva emarginare. I primi internati arrivano a Camerino nel 1940. L'Amministrazione comunale in collaborazione con Anpi, Unicam ed Etra (Accademia delle Arti Sceniche e Visive di Camerino) ha deciso di veicolare il Giorno della Memoria attraverso la realizzazione di un video che sarà condiviso anche con le scuole. "L'obbligo di non dimenticare è l messaggio che vogliamo far passare - ha detto Giovanna Sartori, assessore alla Cultura -. Obbligo perché deve essere davvero un compito da tramandare anche alle nuove generazioni e che spetta a tutti noi. Quest'anno, non potendo proporre iniziative in presenza, abbiamo pensato a un video che dal titolo che pone un importante interrogativo: 'Perché nessuno fece nulla?'. Sono domande che non devono perdersi e l'uso della memoria come racconto crediamo sia una delle forme più efficaci per stimolare la riflessione dei bambini e dei ragazzi sulla Shoah. Il video è anche l'occasione per riflettere criticamente sulla nostra identità e sul tempo nel quale ci troviamo a vivere, considerando l'irrinunciabile necessità di sensibilizzare ed educare al valore della memoria come strumento di formazione del senso civico e del rispetto delle differenze". Il video è realizzato con la regia e la sceneggiatura di Maria Sole Cingolani, riprese e montaggio di Giorgio Tortoni; l'illustrazione di Elisa Conforti, con la partecipazione di Pauline Giachetta e un omaggio a Primo Levi. Mario Mosciatti, presidente dell'Anpi di Camerino, ha messo a disposizione il suo lavoro di ricerca storica: "L'internamento libero a Camerino".

