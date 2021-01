Covid: Marche,540 lavoratori in 'Marche palcoscenico aperto'

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - Sul fronte sostegno al settore cultura colpito dal Covid, durante la conferenza stampa sui 100 giorni della giunta regionale, l'assessora alla Cultura Giorgia Latini ha citato in particolare il progetto 'Marche palcoscenico aperto', finanziato con oltre 300 mila euro, un segnale forte per permettere al mondo dello spettacolo di continuare a lavorare non di assistenzialismo". Protagonisti "70 compagnie e due cartelloni in quattro mesi, 540 lavoratori dello spettacolo.: "un bel risultato". "Sono molto soddisfatta del lavoro che in Giunta stiamo svolgendo in sinergia, - ha affermato - con impegno, passione, dedizione e collaborazione, solo così si raggiungono risultati".

"Le mie deleghe riguardano i settori tra i più colpiti dalla pandemia, - ha ricordato - teatri e musei sono chiusi, ci battiamo per le riaperture rispettando i protocolli di sicurezza". Tra i progetti, oltre a 'Marche palcoscenico aperto', l'assessore ha citato anche il Festival dei Borghi e il Cura Teatri per far lavorare le compagnie marchigiane. E poi, "sempre in un confronto e un dialogo aperto con tutte le parti interessate, l'attenzione forte verso la scuola con il progetto pilota innovativo per l'uso di nuove tecnologie nella didattica". "Fondamentali in questa emergenza sanitaria, - ha rimarcato Latini - le borse di studio di specializzazione dei medici. Inoltre è stato avviato il lavoro per la predisposizione del nuovo piano triennale cultura 2021/23, abbiamo assegnato contributi alle biblioteche, per quanto riguarda lo sport abbiamo destinato fondi alle associazioni sportive e investimenti su impianti sportivi". (ANSA).