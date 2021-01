Covid: Carloni,entro 2 giorni bonifici Contributo ripartenza

"Tra domani e dopodomani partiranno i bonifici" alle imprese destinatarie del 'Contributo alla ripartenza' - complessivi 8,5 milioni di euro - destinato dalla Regione Marche alle attività che hanno subito restrizioni per le misure anti-Covid-19. Lo ha riferito il vice presidente della Regione e assessore con deleghe economiche Mirco Carloni durante la conferenza stampa insieme al presidente Francesco Acquaroli e al resto della giunta sul 'bilancio' dei primi 100 giorni dell'Esecutivo. Soddisfazione del vicepresidente per essere "riusciti in pochi giorni dopo l'approvazione del bilancio, con la collaborazione degli uffici e dell'assessore Guido Castelli - a mettere a mettere a disposizione gli 8,5 milioni di euro a sportello con un clic, nessuna domanda è stata bocciata bocciata. In 30 giorni, penso sia un record nella storia della Ragioneria della Regione, - ha detto Carloni - tra domani e dopodomani, saranno fatti i bonifici del contributo per tutte le imprese: circa 10mila hanno avuto restrizioni, 8.500 hanno fatto domanda e avuto il contributo". Carloni ha ricordato anche lo scorrimento delle graduatorie, con economie di bilancio 2020, per gli artigiani: 6 milioni di euro complessivi a 450 imprese che ha "generato investimenti per oltre 20 milioni di euro".

Tra le cifre messe in campo per la 'ripartenza' delle imprese, la giunta segnala anche 4,3 milioni per l'ammodernamento tecnologico e digitalizzazione imprese; 1,6 milioni di ristori per aziende del trasporto pubblico locale, 3,2 milioni per per il mondo cultura e spettacolo. Ci sono poi "1 milione di "ristori per zootecnia, 3,4 milioni per agriturismo, 2,8 milioni di "supporto alla vendita diretta a domicilio", 1,2 milioni di contributi per organizzazioni sportive". (ANSA).