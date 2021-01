Capitale cultura 2024: Pesaro incredula Regione 'con' Ascoli

(ANSA) - PESARO, 27 GEN - "Apprendiamo con piacere che Ascoli Piceno abbia deciso di candidarsi a Capitale italiana della Cultura 2024". Lo scrive Daniele Vimini, vicesindaco e Assessore alla Cultura di Pesaro: "È una scelta che alza il livello qualitativo di una competizione di calibro nazionale, che sarà valorizzata dalla presenza sia di Pesaro, sia di Ascoli: le due città, con le loro diverse progettualità, arricchiranno sia la dimensione culturale della sfida, sia la visibilità dell'intero territorio marchigiano". Se da una parte però l'Amministrazione si dice "pronta, e felice, di giocare la partita con uno sfidante marchigiano", dall'altro è "incredula per la notizia lanciata dalla stessa Regione Marche, nella quale comunica il sostegno di Presidente e Assessore alla Cultura alla sola candidatura del Comune di Ascoli. Un vero e proprio endorsement - aggiunge - che non prende minimamente in considerazione il fatto che Pesaro avesse già annunciato la volontà di competere a questo importante riconoscimento, a dicembre in via ufficiosa, venerdì scorso in via ufficiale".

"Al di là della caduta di stile - continua Vimini - iniziamo a pensare che da parte della Regione Marche ci sia la volontà di ostacolare Pesaro, a prescindere dal tipo di decisioni e opportunità che si presentano. Ci chiediamo quindi se lo stesso argomentato entusiasmo - conclude - vale anche per Pesaro o altre candidature marchigiane che dovessero maturare. Ci auguriamo proprio di sì, al punto tale che abbiamo provveduto oggi stesso a mandare al Presidente Acquaroli la nostra richiesta di sostegno. Anche se non avevamo capito si trattasse di una gara di velocità". (ANSA).