Aborto: Assessora Marche, fondo a donne difficoltà economica

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - Per la delega alle Pari opportunità, "è in via di definizione una legge sulla famiglia dove verrà prevista l'istituzione di un fondo a sostegno delle donne che decidono di interrompere la gravidanza per motivi economici al fine di sostenere la natalità". Lo ha riferito l'assessora regionale delle Marche Giorgia Latini nel corso di una conferenza stampa della Giunta sui primi 100 giorni dell'esecutivo. (ANSA).