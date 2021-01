Covid: Acquaroli scrive a Speranza, far tornare Marche 'gialle'

(ANSA) - ANCONA, 26 GEN - Il presidente della Regione March, Francesco Acquaroli, scrive al ministro della Salute Roberto Speranza per sottolineare che "l'indice Rt nelle Marche è sotto ad 1 ormai dal 15 novembre", chiedendo di tenerne conto nell'attribuzione di fascia di colore in cui inserire le Marche, oggi in "arancione". "Se è vero che c'è stato un aumento dei casi durante le festività natalizie, ormai quasi un mese fa, è anche vero che in questi giorni la pressione ospedaliera sta scendendo, così come si sono dimezzati i contagi giornalieri e sono stati aggiunti posti letto in terapia intensiva", scrive Acquaroli sulla propria pagina Facebook, raccontando della lettera al ministro, inviata nel tardo pomeriggio. "Vogliamo continuare ad essere responsabili e collaborativi - aggiunge il governatore - ma chiediamo che i numeri che riguardano la nostra regione siano valutati alla luce di un trend che dimostra un comportamento virtuoso dei nostri cittadini". "L'accoglimento di questa richiesta, oltre a riconoscere il miglioramento tendenziale della situazione epidemiologia, sarebbe importante anche per far fronte alla crisi di molteplici settori ed attività economiche che stanno pagando un prezzo altissimo in questa pandemia", conclude Acquaroli. (ANSA).