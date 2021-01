Ginnastica: logo Europei disegnato da studentesse Pesaro

(ANSA) - PESARO, 25 GEN - Dal 20 settembre al 10 ottobre 2021 Pesaro sarà la Capitale Europea della Ginnastica. Tre settimane in cui il rinnovato auditorium di viale dei Partigiani sarà la casa dei Campionati europei: il primo di Ginnastica Aerobica, a seguire due appuntamenti con la Ginnastica Acrobatica (categoria Junior e Senior). Oggi, la presentazione del logo della manifestazione, realizzato da due studentesse del Liceo Artistico Mengaroni: Eleonora Massa e Jouini Miriam (5c sezione Grafica). "Un segno semplice e molto identificativo per l'Italia e per le discipline che ospiteremo - spiega il sindaco Matteo Ricci -. Quella con il Mengaroni è una collaborazione che si rinnova puntualmente, la dimostrazione che abbiamo una scuola d'eccellenza frequentata da ragazzi molto capaci, che stanno studiando e crescendo nonostante il periodo particolare". Pesaro non si ferma, provando a programmare il futuro anche attraverso lo sport. Ricci confida che settembre sia "un mese di liberazione per la nostra città, tutto dipenderà dalla vaccinazione. Il Covid-19 ha avuto l'effetto schiacciarci sul presente, ma dobbiamo usare questo tempo per riprogrammare il futuro: oggi lanciamo un bel messaggio di speranza". (ANSA).