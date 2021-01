Covid: Marche, aumento ricoveri dopo 6 giorni calo (622, +2)

Dopo sei giorni consecutivi di calo, torna a crescere il numero di ricoveri nelle Marche per Covid-19: ora sono 622 (+2). In diminuzione i pazienti più gravi - 73 in terapia intensiva (-1) e 149 in Semintensiva (-6) - mentre risultano in aumento i degenti nei reparti non intensivi (400, +9). Nell'ultima giornata sono state dimesse 12 persone e gli assistiti nei pronto soccorso (tecnicamente non ricoverati) sono saliti a 30 (+6). Gli ospiti di strutture territoriali sono 235 (+1).

In calo il numero di positivi in isolamento domiciliare (8.042, -163) e anche di coloro che sono in quarantena per mero contatto con contagiati (15.773, -458; 4.535 con sintomi, 722 operatori sanitari). Intanto i guariti si portano a quota 42.556 (+352). (ANSA).