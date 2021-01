Università:Fico e Manfredi a inaugurazione telematica Unicam

(ANSA) - CAMERINO, 24 GEN - "#Universitas: Persona, Sapere, Istituzione" sarà il tema dell'inaugurazione del 685/o anno accademico dell'Università di Camerino che si terrà il prossimo 28 gennaio, in modalità esclusivamente telematica in osservanza delle misure per contrastare la pandemia. Come ogni anno, l'inaugurazione è dedicata, oltre che ad un momento di riflessione interna, nella quale si riscoprono e si rafforzano motivazioni e senso di appartenenza, anche ad un'analisi più generale di quanto sia importante il percorso universitario per la formazione delle giovani generazioni, ancora di più in questo particolare momento storico che stiamo tutti vivendo. Sono previsti gli interventi del presidente della Camera dei Deputati on. Roberto Fico e del Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. L'evento, che si terrà a partire dalle ore 10:00 e che sarà possibile seguire in streaming collegandosi al canale youtube VideoUnicam (https://www.youtube.com/VideoUnicam), si aprirà con i saluti del sindaco del Comune di Camerino Sandro Sborgia, del presidente del Consiglio degli Studenti Riccardo Cellocco, della rappresentante del personale docente e ricercatore Dennis Fiorini, della rappresentante del personale tecnico e amministrativo Donatella Fedeli, del direttore Generale Vincenzo Tedesco, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Il rettore Claudio Pettinari terrà poi la relazione al termine della quale sarà dichiarato ufficialmente aperto l'anno accademico. (ANSA).