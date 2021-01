Terremoto: Falcucci, con Lattanzi perdiamo voce montagna

(ANSA) - ANCONA, 24 GEN - "Purtroppo perdiamo un'altra voce per la montagna, Giulio Lattanzi non era di queste parti, ma ci era venuto a vivere tanti anni fa con la sua compagna di vita e si era innamorato dei Monti Sibillini". Così il sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci commenta con l'ANSA la notizia della morte di Giulio Lattanzi, sindacalista e presidente dell'Anpi Altonera , animatore negli ultimi 4 anni della battaglia per "il diritto all'informazione" degli abitanti delle zone colpite dal sisma del 2016, rimasti senza fornitura di quotidiani cartacei e periodici. "Un grande dispiacere" aggiunge Falcucci, ricordando che Lattanzi era rimasto a Castelsantangelo dopo che la moglie era "morta prematuramente".

"Queste voci della montagna si spengono una a una a una" conclude. (ANSA).