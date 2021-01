Covid, Latini visita punto tamponi 'Marche Sicure' a Osimo

(ANSA) - ANCONA, 24 GEN - Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha visitato nel pomeriggio di oggi il punto tamponi allestito presso il Palabaldinelli di Osimo nell'ambito dell'operazione "Marche sicure", la campagna di screening su larga scala promossa dalla Regione Marche, che nel fine settimana ha fatto tappa nei Comuni della Valmusone.

"Un'operazione straordinaria per prevenire il contagio - rileva Latini - realizzata dalla Regione Marche, la seconda in Italia, che merita attenzione da parte di tutti i cittadini perché rappresenta una forma di tutela che aiuta noi stessi e tutte le persone con cui viviamo". Nell'hot spot di Osimo operativi dalle 7:30 circa 25 tra infermieri e Oss, con l'aiuto di 36 volontari della Protezione civile. "Un'iniziativa importante per la quale ci sentiamo di ringraziare il presidente Acquaroli, l'assessore Saltamartini e tutta la Giunta - sottolinea Latini -. La macchina organizzativa sta funzionando molto bene, considerando che l'operazione è stata messa in piedi nell'arco di pochissimo tempo e ha richiesto un grande sforzo. Il grande lavoro, l'impegno, lo spirito di servizio e la generosità degli operatori e dei volontari hanno posto le basi affinché si concretizzasse in modo così efficiente qui, come in tutti gli altri luoghi dello screening. Siamo in procinto del rientro nelle scuole - conclude il Presidente - per questo è stato importante estendere l'invito a partecipare anche a studenti, insegnanti e personale Ata". (ANSA).