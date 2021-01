Trasporti: Ancona, 600 studenti iscritti app Atma posto bus

Pronto a partire lunedì 25 gennaio, quando gli studenti delle superiori torneranno a scuola in presenza al 50%, il servizio "6smart"; cliccando il tasto "prenota scuola-6Smart" e scegliendo orario e fermata di salita e discesa sulle quattro linee predisposte, ci si assicura il posto a bordo, senza costi aggiuntivi". Intanto nel territorio comunale è stato potenziato il numero delle corse, con una trentina in aggiunta, in modo da permettere un corretto distanziamento tra i ragazzi a bordo dei mezzi ma anche nel tempo dell'attesa alle fermate.

Il 22 gennaio gli studenti iscritti attraverso la app "Atma" sono stati più di 600, individuando con le loro preferenze, queste quattro linee: Fs, dalla Stazione FS, transito per piazzale Europa con destinazione via Tiziano-Michelangelo e via Gervasoni c/o Questura. Pl: dal centro di Pietralacroce, transito per il Passetto con destinazione via XXV Aprile c/o via Michelangelo e via Gervasoni c/o Questura. Pn: dal capolinea del Pinocchio in via Madonnetta, transito per piazza Ugo Bassi e p.le Europa con destinazione via Tiziano-Michelangelo e via Gervasoni c/o Questura. Bb: dal centro scambiatore di via Brecce Bianche, transito per via di Passo Varano (c/o stazione FS) via S.Giacomo della Marca con destinazione via Bocconi c/o acesso a via Marini e via Martiri della Resistenza c/o Vigili del Fuoco.

"In linea con le istituzioni scolastiche, - scrive il Comune di Ancona - nell'augurare buon ritorno sui banchi l'Amministrazione raccomanda caldamente ai ragazzi di rispettare le misure di sicurezza, indossando sempre le mascherine e mantenendo le distanze interpersonali". (ANSA).