Maltempo: alberi e rami in strada per vento forte ad Ancona

Circa 15 gli interventi dei vigili del fuoco di Ancona, effettuati nella notte appena trascorsa a causa del fonte vento che ha imperversato soprattutto sulla fascia costiera e sulle zone collinari più esposte. Le squadre dei pompieri sono state impegnate per alberi e rami caduti sulla sede stradale, in varie zone tra cui la frazione di Montesicuro. Problemi per rami e alberi caduti nel Maceratese e nell'Ascolano hanno reso necessari anche in quelle province interventi dei vigili del fuoco. (ANSA).