Vaccino: rinviate vaccinazioni Rsa Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA, 22 GEN - I rallentamenti in tutta Europa nella distribuzione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/Covid-19 si ripercuotono anche sulla Fondazione "Città di Senigallia".

Nonostante le date programmate, l'esecuzione della vaccinazione fissata per domani, sabato 23 gennaio e per il successivo lunedì 25 gennaio, è stata rinviata a data da destinarsi. L'annuncio arriva dal direttore Francesco Costanzi che ha ricevuto la comunicazione direttamente da Alessandro Marini, Direttore del Distretto di Senigallia, che sta organizzando la campagna di vaccinazione nelle varie strutture residenziali per anziani del territorio. "Ci dispiace per questo inevitabile e momentaneo arresto - commenta il presidente della Fondazione Città di Senigallia, Michelangelo Guzzonato -, ma siamo fiduciosi".

(ANSA).